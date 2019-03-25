Аграрии Саратовской области получат 67 млн рублей на развитие семейных ферм

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-25T13:27:11+03:00

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В Саратовской области Минсельхоз начинает прием заявок на финансовую поддержку семейных животноводческих ферм.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве, на эти цели в 2019 году направлено 67,4 млн рублей. Большая часть — 60 млн — из федерального бюджета.

Максимальный размер гранта — 10 млн рублей.

Для сравнения: в 2018 году всего было выделено 60 млн рублей. На эти средства получатели грантов приобрели 240 голов крупного рогатого скота, десять единиц сельхозтехники, было создано 21 рабочее место.

ИСТОЧНИК KP.RU