В кинотеатрах Балакова нашли нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-25T13:10:04+03:00

Их устранили после представления от прокуратуры

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В Балакове прокуратура и сотрудники МЧС проверили местные кинотеатры и нашли там нарушения пожарной безопасности.

- В «Мире» и «России» неправильно работали световые оповещатели. В первом кинотеатре также не соответствуют норме звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло в адрес ООО «Мир». Нарушения устранили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ровно год назад, 25 марта 2018, в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в кинотеатре начался пожар, унесший жизни 60 человек. В ТЦ также были проблемы с системой противопожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU