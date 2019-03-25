2019-03-25T13:25:07+03:00
Происшествия

Житель Энгельса с угрозами отобрал у прохожего телефон

Потерпевший поспешил в полицию
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию обратился 21-летний парень с заявлением о грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам молодого человека на Полтавской улице к нему подошел незнакомец и угрожая физической расправой, отобрал телефон.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 21-летний рецидивист.

Он признался в содеянном и сказал, что сдал похищенное в скупку.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын погибших в ДТП под Саратовом родителей потребовал от виновника аварии 3 млн рублей
Саратовец отработает свой долг перед дочерью
В Саратове выберут мистера и миссис Смех
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Саратовский спортсмен взял «бронзу» чилийского турнира по дзюдо
Аграрии Саратовской области получат 67 млн рублей на развитие семейных ферм
В кинотеатрах Балакова нашли нарушения пожарной безопасности
В Саратове «Детский мир» признан банкротом
Под Саратовом сын провел эвтаназию больному отцу
Юлия Литневская приняла участие в научно-практическом интеллект-фестивале «Политика вокруг нас»
В Татищевском районе мужчина обокрал предприятие
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове ожидается туман
Спортсмены саратовской школы «РиФ» стали бронзовыми призерами чемпионата России
Пьяный житель Новоузенска устроил дебош в кафе и оскорбил полицейского
Мэрия Саратова советует горожанам беречь себя и своих близких
Под Новый год в Энгельсе мужчина вырвал сумку у незнакомки