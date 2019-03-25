Житель Энгельса с угрозами отобрал у прохожего телефон
Потерпевший поспешил в полицию
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В полицию обратился 21-летний парень с заявлением о грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам молодого человека на Полтавской улице к нему подошел незнакомец и угрожая физической расправой, отобрал телефон.
Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 21-летний рецидивист.
Он признался в содеянном и сказал, что сдал похищенное в скупку.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU