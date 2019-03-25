2019-03-25T13:44:10+03:00
Происшествия

Под Саратовом сын провел эвтаназию больному отцу

Спустя три часа мужчина сам совершил необдуманный поступок [фото]
Дарья Вострикова
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На месте двойного преступления в поселке Чардым. Фото пресс-службы СУ СКР по Саратовской областиНа месте двойного преступления в поселке Чардым. Фото пресс-службы СУ СКР по Саратовской области
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Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Воскресенском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, 24 марта, около 11:00, 32-летний житель села Чардым у себя дома дважды выстрелил в 64-летнего отца.

Медиков и полицию вызвала супруга 32-летнего мужчины. Прибывший фельдшер констатировала смерть лежачего больного от огнестрельных ранений.

Следователи осмотрели место происшествия. По их мнению, основная версия убийства — желание мужчины облегчить страдания своему больному родителю. Тот долгие годы болел и даже не мог встать с постели.

В этот же день, около 14:00, обнаружили бездыханное тело самого хозяина дома.

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По данным «КП-Саратов», мужчина совершил необдуманный поступок с ружьем, из которого ранее застрелил отца.

Сейчас следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия и провести ряд судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ружье возле трупа сына. Фото пресс-службы СУ СКР по Саратовской области

Ружье возле трупа сына. Фото пресс-службы СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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