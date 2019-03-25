2019-03-25T13:17:34+03:00
Происшествия

В Татищевском районе мужчина обокрал предприятие

Сумма ущерба составила 18 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В полицию обратился 37-летний житель поселка Татищево.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины, со склада, где он работает, украли сорокаметровый удлинитель, фланец диаметром 300 м и промышленный водяной счетчик. Сумма ущерба составила более 18 тыс. рублей.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 49-летний гражданин, который не стал отрицать своей вины.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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