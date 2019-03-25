Спортсмены саратовской школы «РиФ» стали бронзовыми призерами чемпионата России
С 20 по 25 марта в Чебоксарах проходит чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, за звание лучших приехали побороться более 160 спортсменов из 37 регионов страны.
В составе сборной от Саратовской области участвовали 12 спортсменов, 11 из них — воспитанники областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ».
Золотые медали завоевали Маляк Алиева, Александр Эсаулов и Артем Яковлев. Нарина Оганисян завоевала бронзовую медаль.
Спортсмены, занявшие первые места, прошли отбор на чемпионат Европы.
В последний день соревнований женская команда региона стала бронзовым призером соревнований.
Спортсмены привезли домой четыре золотых, две бронзовых и одну серебряную медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU