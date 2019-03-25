2019-03-25T12:15:09+03:00
Общество

Спортсмены саратовской школы «РиФ» стали бронзовыми призерами чемпионата России

Они показали свои навыки в настольном теннисе
Дарья Вострикова
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С 20 по 25 марта в Чебоксарах проходит чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, за звание лучших приехали побороться более 160 спортсменов из 37 регионов страны.

В составе сборной от Саратовской области участвовали 12 спортсменов, 11 из них — воспитанники областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ».

Золотые медали завоевали Маляк Алиева, Александр Эсаулов и Артем Яковлев. Нарина Оганисян завоевала бронзовую медаль.

Спортсмены, занявшие первые места, прошли отбор на чемпионат Европы.

В последний день соревнований женская команда региона стала бронзовым призером соревнований.

Спортсмены привезли домой четыре золотых, две бронзовых и одну серебряную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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