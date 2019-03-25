2019-03-25T13:52:22+03:00
Происшествия

Пьяный житель Новоузенска устроил дебош в кафе и оскорбил полицейского

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоузенске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в публичном оскорблении представителя власти.

19 февраля, около 22:40, пьяный молодой человек устроил дебош в кафе Новоузенска. Он обругал сотрудников и посетителей увеселительного заведения.

Для усмирения был вызван наряд полиции, который отвез его в клинику для медосвидетельствования. Однако там мужчина в присутствии врачей начал оскорблять стража порядка грубой и нецензурной бранью.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын погибших в ДТП под Саратовом родителей потребовал от виновника аварии 3 млн рублей
Саратовец отработает свой долг перед дочерью
В Саратове выберут мистера и миссис Смех
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Саратовский спортсмен взял «бронзу» чилийского турнира по дзюдо
Аграрии Саратовской области получат 67 млн рублей на развитие семейных ферм
В кинотеатрах Балакова нашли нарушения пожарной безопасности
Житель Энгельса с угрозами отобрал у прохожего телефон
В Саратове «Детский мир» признан банкротом
Под Саратовом сын провел эвтаназию больному отцу
Юлия Литневская приняла участие в научно-практическом интеллект-фестивале «Политика вокруг нас»
В Татищевском районе мужчина обокрал предприятие
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове ожидается туман
Спортсмены саратовской школы «РиФ» стали бронзовыми призерами чемпионата России
Мэрия Саратова советует горожанам беречь себя и своих близких
Под Новый год в Энгельсе мужчина вырвал сумку у незнакомки