Пьяный житель Новоузенска устроил дебош в кафе и оскорбил полицейского
Возбуждено уголовное дело
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В Новоузенске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в публичном оскорблении представителя власти.
19 февраля, около 22:40, пьяный молодой человек устроил дебош в кафе Новоузенска. Он обругал сотрудников и посетителей увеселительного заведения.
Для усмирения был вызван наряд полиции, который отвез его в клинику для медосвидетельствования. Однако там мужчина в присутствии врачей начал оскорблять стража порядка грубой и нецензурной бранью.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU