Мэрия Саратова советует горожанам беречь себя и своих близких
А также не подходить близко к стенам и смотреть на крыши
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Администрация Саратова предупреждает горожан об опасностях, связанных с выпадением снега и потеплением.
- Рекомендуем населению соблюдать осторожность, обращать внимание на скопление снега и наледи на крышах зданий и не подходить близко к стенам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также предупреждение касается и автомобилистов. Им не стоит оставлять машины рядом с домами, с которых свисают сосульки или снег.
- Берегите себя и своих близких! — советует администрация в своем сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU