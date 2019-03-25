Мэрия Саратова советует горожанам беречь себя и своих близких

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-25T12:00:35+03:00

А также не подходить близко к стенам и смотреть на крыши

Изменить размер текста: A A

Администрация Саратова предупреждает горожан об опасностях, связанных с выпадением снега и потеплением.

- Рекомендуем населению соблюдать осторожность, обращать внимание на скопление снега и наледи на крышах зданий и не подходить близко к стенам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также предупреждение касается и автомобилистов. Им не стоит оставлять машины рядом с домами, с которых свисают сосульки или снег.

- Берегите себя и своих близких! — советует администрация в своем сообщении.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU