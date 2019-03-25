Под Новый год в Энгельсе мужчина вырвал сумку у незнакомки
Перед тем, как забрать багаж, он ударил ее в грудь
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В Энгельсе Саратовской области осудили 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в грабеже с применением насилия.
- Около девяти вечера 30 декабря 2018 года мужчина попытался вырвать у незнакомой ему 55-летней женщины сумку. Гражданка стала отпираться и не отдавала багаж. Тогда злоумышленник ударил ее в грудь, забрал сумку и убежал, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Потерпевшей был причинен ущерб в 11 тыс. рублей.
Суд принял решение лишить парня свободы на год в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU