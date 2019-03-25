Под Новый год в Энгельсе мужчина вырвал сумку у незнакомки

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-25T11:44:14+03:00

Перед тем, как забрать багаж, он ударил ее в грудь

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области осудили 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в грабеже с применением насилия.

- Около девяти вечера 30 декабря 2018 года мужчина попытался вырвать у незнакомой ему 55-летней женщины сумку. Гражданка стала отпираться и не отдавала багаж. Тогда злоумышленник ударил ее в грудь, забрал сумку и убежал, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Потерпевшей был причинен ущерб в 11 тыс. рублей.

Суд принял решение лишить парня свободы на год в исправительной колонии строгого режима.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU