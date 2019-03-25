Саратовские спортсмены завоевали шесть медалей на международных соревнованиях
Они стали лучшими в джиу-джитсу
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В Казани с 23 по 24 марта прошел международный турнир по бразильскому джиу-джитсу — ACBJJ central Russia open championship.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, команду региона представляли три спортсмена.
Артем Белопахов завоевал шесть медалей в разделах с кимоно и без кимоно.
Кирилл Чередников привез домой два «серебра».
Двукратным бронзовым призером турнира в ги (униформа для бразильского джиу-джитсу — прим. ред.) и без ги стал Гайдарбек Набиев.
ИСТОЧНИК KP.RU