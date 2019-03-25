Саратовец признался в изнасиловании возлюбленной своего друга
Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего саратовца подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия в ночь с 14 на 15 января 2019 года мужчина жил на съемной квартире в доме на проспекте Строителей Саратова. Он пил спиртное с друзьями. Потом его товарищи пошли спать, а сам мужчина начал приставать к возлюбленной своего приятеля.
Та пыталась разбудить мужчин, чтобы те защитили ее, но они крепко спали.
Только под утро она рассказала своему парню о произошедшем и пошла в полицию.
Следователи задержали 37-летнего мужчину. Он во всем признался.
Теперь уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU