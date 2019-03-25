2019-03-25T11:36:33+03:00
Происшествия

Саратовец признался в изнасиловании возлюбленной своего друга

Он дождался, пока все заснут, и нарушил закон
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего саратовца подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия в ночь с 14 на 15 января 2019 года мужчина жил на съемной квартире в доме на проспекте Строителей Саратова. Он пил спиртное с друзьями. Потом его товарищи пошли спать, а сам мужчина начал приставать к возлюбленной своего приятеля.

Та пыталась разбудить мужчин, чтобы те защитили ее, но они крепко спали.

Только под утро она рассказала своему парню о произошедшем и пошла в полицию.

Следователи задержали 37-летнего мужчину. Он во всем признался.

Теперь уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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