2019-03-25T11:18:04+03:00
Общество

В Саратовской области за 2018 год добыли 1,5 млн тонн нефти

Это на 9% больше, чем в 2017 году
Ольга Муравлёва
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По итогам 2018 года в 22 районах Саратовской области 31 предприятие суммарно добыли 2,8 млн тонн условного топлива, это больше на 3,4% по сравнению с 2017 годом.

- Добыча нефти с газовым конденсатом достигла 1,5 млн тонн или на 9% больше к уровню 2017 года, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

Всего индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых в 2018 сложился на уровне 103,8%.

Геологоразведочные работы на территории области проводили 33 пользователя недр. В 2018 году объем таких работ, выполненных за счет нефтегазовых предприятий, составил более 4 млрд рублей, что больше на 35,6% по сравнению с 2017.

Также стоит отметить, что в 2018 в области открыли восемь новых месторождений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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