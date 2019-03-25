Любителя пьяной езды из Озинок осудили на полгода
Он не раз попадался нетрезвым за рулем
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Суд признал виновным 25-летнего жителя Озинок в пьяной езде. При этом у мужчины уже была судимость за аналогичное преступление.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, первый раз мировой судья огласил водителю приговор в феврале 2017.
Однако через два года, 4 января 2019, нарушитель выпил спиртное в местном кафе и отправился кататься по городу.
Когда его остановили дорожные инспекторы и предложили пройти освидетельствование, то нерадивый водитель отказался.
Теперь ему придется провести полгода в тюрьме и целый год даже близко не подходить к рулю автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU