«КВС» завершили замену водовода по Крымскому тупику
Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» завершили строительно-монтажные работы по перекладке водопровода по Крымскому тупику. Сейчас ведется подготовка к переключению потребителей к вновь построенному объекту.
Решение о перекладке участка трубопровода было принято ввиду высокой степени изношенности коммуникаций, что сказывалось на бесперебойном обеспечении жителей микрорайона питьевой водой. В результате выполненных работ специалистами произведена перекладка 250 м трубы. Новые сети выполнены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию водовода на срок не менее 50 лет.
С целью снижения показателей аварийности и обеспечения надежности работы городского водокомплекса ООО «КВС» продолжит поэтапную замену наиболее аварийных участков коммуникаций. Следующий объект перекладки — водовод по проспекту 50 лет Октября, в районе дома №130. Здесь также планируется построить более 150 м полимерной трубы.
ИСТОЧНИК KP.RU