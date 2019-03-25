«КВС» завершили замену водовода по Крымскому тупику

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-25T11:28:22+03:00

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» завершили строительно-монтажные работы по перекладке водопровода по Крымскому тупику. Сейчас ведется подготовка к переключению потребителей к вновь построенному объекту.

Решение о перекладке участка трубопровода было принято ввиду высокой степени изношенности коммуникаций, что сказывалось на бесперебойном обеспечении жителей микрорайона питьевой водой. В результате выполненных работ специалистами произведена перекладка 250 м трубы. Новые сети выполнены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию водовода на срок не менее 50 лет.

С целью снижения показателей аварийности и обеспечения надежности работы городского водокомплекса ООО «КВС» продолжит поэтапную замену наиболее аварийных участков коммуникаций. Следующий объект перекладки — водовод по проспекту 50 лет Октября, в районе дома №130. Здесь также планируется построить более 150 м полимерной трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU