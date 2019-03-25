2019-03-25T11:27:27+03:00
Происшествия

Двое жителей Энгельса ответят за кражу «Лексуса»

Для этого аферисты прикинулись покупателями авто
Дарья Вострикова
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В краже автомобиля обвиняются 37 и 24-летний жители Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 13 июля 2018 года мужчины встретились с владельцем авто, представившись покупателями. На самом деле, им нужно это было для того, чтобы изготовить дубликат бесконтактного ключа.

С помощью него 18 июля мужчины угнали Lexus за 1,6 млн рублей, после чего перегнали машину в свой гараж.

Продать автомобиль они попытались 24 августа, но их задержала полиция. Иномарку изъяли и вернули собственнику, а на воров завели уголовное дело, которое уже направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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