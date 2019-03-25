Возбуждено дело о торговле алкоголем в цветочном магазине Саратова

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-25T11:25:18+03:00

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Полиция Саратова провела рейд по торгующим нелегальным алкоголем магазинам. Опубликован видеоролик операции.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД, в мероприятии принял участие начальник полиции города Андрей Чепурной.

Алкоголь был выявлен в магазине «Продукты» на 5-м Динамовском проезде, 11 и в «Цветы» на той же улице, в доме №13а.

Местные жители заявили, что опасаются ходить рядом с цветочным, особенно, с детьми, так как вокруг него собираются пьяные компании.

Примечательно, что в этом магазине уже находили алкоголь, теперь возбуждены уголовные дела. В торговой точке было изъято несколько десятков литров спиртного. В продуктовом магазине — более 150 литров.

Андрей Чепурной призвал граждан сообщать о местах незаконной торговли алкоголем.

Пресечена торговля алкоголем без лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU