Жительница Саратова ответила рублем за фиктивную регистрацию четырех иностранцев
За это нарушение ей пришлось отдать 105 тыс. рублей
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Суд признал 51-летнюю жительницу Саратова виновной в фиктивной регистрации четырех иностранцев.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 11 января женщина подписала все нужные для этого документы.
Даже в зале суда она не признала свою вину. Несмотря на это, нарушительницу обязали отдать в казну 105 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU