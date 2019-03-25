Похитителя iPhone приговорили к исправительным работам в Саратове
Юноша украл технику из магазина
Изменить размер текста:
В Саратове осудили 23-летнего похитителя телефонов.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 11 января юноша проник в офис компании связи. Для этого он открыл окно разводным ключом.
С витрины он похитил два iPhone общей стоимостью более 77 тыс. рублей.
Впоследствии полиция нашла технику дома у подозреваемого.
Суд отправил мужчину на десятимесячные исправительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU