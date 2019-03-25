Похитителя iPhone приговорили к исправительным работам в Саратове

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-25T11:22:14+03:00

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В Саратове осудили 23-летнего похитителя телефонов.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 11 января юноша проник в офис компании связи. Для этого он открыл окно разводным ключом.

С витрины он похитил два iPhone общей стоимостью более 77 тыс. рублей.

Впоследствии полиция нашла технику дома у подозреваемого.

Суд отправил мужчину на десятимесячные исправительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU