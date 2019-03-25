Директор «Нефтегазсервис» ответит за долг по зарплате
Своих денег граждане не видели более чем два месяца
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Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов следственного комитета РФ областной прокуратуры контролирует расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Нефтегазсервис».
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что пять рабочих более двух месяцев не видели своих денег, хотя их начальство вполне могло не допускать этой ситуации.
В итоге за период с февраля по август 2018 года набежало более 300 тыс. рублей долга.
ИСТОЧНИК KP.RU