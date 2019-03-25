2019-03-25T10:34:37+03:00
Общество

Движение автобусов из Саратова в Малую Скатовку изменилось

Теперь транспорт будет ехать по новому маршруту
Дарья Вострикова
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Движение автобусов из Саратова в Малую Скатовку изменилось

Теперь транспорт будет ехать по новому маршруту

С 13 апреля автобусы №348 Саратов (площадь Ленина) — Малая Скатовка будут ходить по новому маршруту.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, транспорт поедет в деревню от площади Ленина по проспекту 50 лет Октября, улицам Ипподромная, Шехурдина, проспекту Строителей, Сокурскому тракту, улице Латухинская. Уже в Малой Скатовке автобус двинется по улицам Дорожная, Центральная, Кооперативная до конечной остановки. По такому же маршруту рейс поедет обратно.

Автобус будет проходить остановки: «СНИИМ», «Техучилище», «Чемодурова», «Тархова» (в прямом направлении), «6-й квартал» (в обратном направлении), «Сокурский тракт» (в прямом направлении), «Переезд», «Сады первые», «Сады вторые», «СНТ «Нефтяник», «Поворот», «Елгаз», «Латухино поворот», «СНТ «Энергия-3», «Железнодорожный мост» до конечного остановочного пункта «Малая Скатовка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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