2019-03-25T10:31:25+03:00
Происшествия

Водитель без прав покалечил своих пассажиров, не заметив впереди «КамАЗ»

На трассе под Вольском шел снег
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Днем в воскресенье, 24 марта, на трассе в Вольском районе случилось еще одно ДТП, в котором пострадали люди.

В 11:30 на 185-м км дороги СызраньСаратовВолгоград в Вольском районе Саратовской области ВАЗ-21214 врезался в «КамАЗ-5490» с прицепом.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды областной ГИБДД, 29-летний водитель легковушки в сильный снегопад выбрал небезопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик.

В результате пассажиры легковушки — 33-летний мужчина госпитализирован, а 25-летняя девушка отпущена для лечения дома. Виновник аварии, рулевой ВАЗа, не пострадал. Как выяснилось, у него даже не было водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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