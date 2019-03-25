В Саратове парень оплачивал покупки с чужой банковской карты

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-25T10:16:13+03:00

Хозяйка счета об этом ничего не знала

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Вчера, 24 марта, полиция Заводского района задержала 28-летнего парня по подозрению в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, причиной этого стало заявление 37-летней женщины, которое она подала 11 марта. С ее потерянной зарплатной банковской карты стали списываться деньги за покупки в магазинах.

Всего неизвестный потратил около 5 тыс. рублей.

На предполагаемого вора завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU