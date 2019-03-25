В Саратове парень оплачивал покупки с чужой банковской карты
Хозяйка счета об этом ничего не знала
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Вчера, 24 марта, полиция Заводского района задержала 28-летнего парня по подозрению в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, причиной этого стало заявление 37-летней женщины, которое она подала 11 марта. С ее потерянной зарплатной банковской карты стали списываться деньги за покупки в магазинах.
Всего неизвестный потратил около 5 тыс. рублей.
На предполагаемого вора завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU