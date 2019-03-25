2019-03-25T10:01:49+03:00
Происшествия

Ради угнанной «шестерки» полиция Энгельса прочесала три поселка

ВАЗ-2106 угнал житель Новопушкинского
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правоохранители из Энгельса Саратовской области вчера, 24 марта, нашли подозреваемого в угоне ВАЗ-2106.

- Почти в шесть утра в полицию поступило заявление от 23-летнего парня, сообщившего, что в 00:30 в 1 км от поселка Новопушкинское кто-то угнал его «шестерку», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражам порядка пришлось проверить гаражи в трех поселках: Карла Маркса, Пробуждение и Новопушкинское, чтобы найти машину.

В результате в отдел доставили 22-летнего, ранее не привлекавшегося парня из поселка Новопушкинское, который признался в угоне. Исправный автомобиль также нашли и вернули владельцу.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын погибших в ДТП под Саратовом родителей потребовал от виновника аварии 3 млн рублей
Саратовец отработает свой долг перед дочерью
В Саратове выберут мистера и миссис Смех
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Саратовский спортсмен взял «бронзу» чилийского турнира по дзюдо
Аграрии Саратовской области получат 67 млн рублей на развитие семейных ферм
В кинотеатрах Балакова нашли нарушения пожарной безопасности
Житель Энгельса с угрозами отобрал у прохожего телефон
В Саратове «Детский мир» признан банкротом
Под Саратовом сын провел эвтаназию больному отцу
Юлия Литневская приняла участие в научно-практическом интеллект-фестивале «Политика вокруг нас»
В Татищевском районе мужчина обокрал предприятие
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове ожидается туман
Спортсмены саратовской школы «РиФ» стали бронзовыми призерами чемпионата России
Пьяный житель Новоузенска устроил дебош в кафе и оскорбил полицейского
Мэрия Саратова советует горожанам беречь себя и своих близких
Под Новый год в Энгельсе мужчина вырвал сумку у незнакомки