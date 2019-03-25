Ради угнанной «шестерки» полиция Энгельса прочесала три поселка

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-25T10:01:49+03:00

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Правоохранители из Энгельса Саратовской области вчера, 24 марта, нашли подозреваемого в угоне ВАЗ-2106.

- Почти в шесть утра в полицию поступило заявление от 23-летнего парня, сообщившего, что в 00:30 в 1 км от поселка Новопушкинское кто-то угнал его «шестерку», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражам порядка пришлось проверить гаражи в трех поселках: Карла Маркса, Пробуждение и Новопушкинское, чтобы найти машину.

В результате в отдел доставили 22-летнего, ранее не привлекавшегося парня из поселка Новопушкинское, который признался в угоне. Исправный автомобиль также нашли и вернули владельцу.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU