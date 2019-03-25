В Саратове внук украл у своего дедушки телефон

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-25T10:03:51+03:00

Похищенное он сдал в комиссионный магазин

Изменить размер текста: A A

Вчера, 24 марта, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 70-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, пенсионер 8 марта обнаружил, что после визита внука у него из квартиры пропал телефон Samsung стоимостью почти 16 тыс. рублей.

Выяснилось, что 35-летний мужчина и правда оказался причастен к краже. Он сдал технику в комиссионный магазин.

На вора завели очередное уголовное дело, а самого его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU