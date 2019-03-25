В Саратове внук украл у своего дедушки телефон
Похищенное он сдал в комиссионный магазин
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Вчера, 24 марта, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 70-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, пенсионер 8 марта обнаружил, что после визита внука у него из квартиры пропал телефон Samsung стоимостью почти 16 тыс. рублей.
Выяснилось, что 35-летний мужчина и правда оказался причастен к краже. Он сдал технику в комиссионный магазин.
На вора завели очередное уголовное дело, а самого его отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU