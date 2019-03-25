2019-03-25T10:12:14+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл и не выпил бутылку рома

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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В прошлую субботу, 23 марта, полиция Кировского района раскрыла грабеж из магазина на улице Тархова, 48 Ленинского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, о происшествии стало известно от 49-летнего мужчины. По его словам, неизвестный вынес из торгового зала ром Captain Morgan Вlack объемом 0,7 литра. Стоимость похищенного составила 810 рублей.

Полиция задержала предполагаемого грабителя. Им оказался 24-летний житель поселка Расково, который уже сидел в тюрьме. Он признался в содеянном.

Теперь на парня завели уголовное дело, решения которого он ждет под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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