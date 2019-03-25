В Ершове изъята партия сигарет на 10 млн рублей
Спецоперацию провели полиция и УФСБ [фото]
Изъята крупная партия сигарет. Фото ГУ МВД
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В Ершове Саратовской области полиция изъяла крупную партию сигарет.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, рейд прошел совместно с региональным УФСБ.
Фото ГУ МВД
В торговом зале и на складе было обнаружено более 125 тыс. немаркированных пачек табачной продукции. У оперативников возникли сомнения в подлинности товаров.
Стоимость изъятых сигарет превысила 10 млн рублей.
Фото ГУ МВД
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU