В Ершове изъята партия сигарет на 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-25T10:14:04+03:00

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В Ершове Саратовской области полиция изъяла крупную партию сигарет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, рейд прошел совместно с региональным УФСБ.

Фото ГУ МВД

В торговом зале и на складе было обнаружено более 125 тыс. немаркированных пачек табачной продукции. У оперативников возникли сомнения в подлинности товаров.

Стоимость изъятых сигарет превысила 10 млн рублей.

Фото ГУ МВД

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU