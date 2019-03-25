2019-03-25T10:14:04+03:00
Происшествия

В Ершове изъята партия сигарет на 10 млн рублей

Спецоперацию провели полиция и УФСБ [фото]
Екатерина Семенова
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Изъята крупная партия сигарет. Фото ГУ МВДИзъята крупная партия сигарет. Фото ГУ МВД
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В Ершове Саратовской области полиция изъяла крупную партию сигарет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, рейд прошел совместно с региональным УФСБ.

Фото ГУ МВД

Фото ГУ МВД

В торговом зале и на складе было обнаружено более 125 тыс. немаркированных пачек табачной продукции. У оперативников возникли сомнения в подлинности товаров.

Стоимость изъятых сигарет превысила 10 млн рублей.

Фото ГУ МВД

Фото ГУ МВД

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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