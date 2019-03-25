Под колеса машины в Саратове попали 19-летние юноша и девушка
Они перебегали дорогу вне пешеходного перехода
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Днем 24 марта, около 13:00, в Саратове, напротив дома №2/1 по улице Техническая, у строительного магазина сбили двух пешеходов.
Под колеса «Лады Калины», которой управлял 25-летний молодой человек, попали 19-летние юноша и девушка.
По данным ГИБДД, они переходили проезжую часть в неустановленном месте.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавших с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU