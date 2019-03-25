2019-03-25T09:51:56+03:00
Происшествия

Под колеса машины в Саратове попали 19-летние юноша и девушка

Они перебегали дорогу вне пешеходного перехода
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Днем 24 марта, около 13:00, в Саратове, напротив дома №2/1 по улице Техническая, у строительного магазина сбили двух пешеходов.

Под колеса «Лады Калины», которой управлял 25-летний молодой человек, попали 19-летние юноша и девушка.

По данным ГИБДД, они переходили проезжую часть в неустановленном месте.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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