Под колеса машины в Саратове попали 19-летние юноша и девушка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-25T09:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 24 марта, около 13:00, в Саратове, напротив дома №2/1 по улице Техническая, у строительного магазина сбили двух пешеходов.

Под колеса «Лады Калины», которой управлял 25-летний молодой человек, попали 19-летние юноша и девушка.

По данным ГИБДД, они переходили проезжую часть в неустановленном месте.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU