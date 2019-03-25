В Саратове у косметолога отобрали два «Айфона»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-25T09:50:38+03:00

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В минувшую субботу, 23 марта, полиция Волжского района раскрыла грабеж у 31-летнего косметолога.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, женщине позвонили 20 марта и предложили купить у нее iPhone 7 и iPhone 7+.

Однако когда она подошла к дому №13/15 на Соборной улице, покупатель отобрал у нее технику стоимостью 58 тыс. рублей.

Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался не раз судимый 37-летний мужчина.

Он рассказал, что сдал технику в комиссионный магазин. Теперь на рецидивиста завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU