В Саратове у косметолога отобрали два «Айфона»
Женщина лишилась техники на улице
Изменить размер текста:
В минувшую субботу, 23 марта, полиция Волжского района раскрыла грабеж у 31-летнего косметолога.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, женщине позвонили 20 марта и предложили купить у нее iPhone 7 и iPhone 7+.
Однако когда она подошла к дому №13/15 на Соборной улице, покупатель отобрал у нее технику стоимостью 58 тыс. рублей.
Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался не раз судимый 37-летний мужчина.
Он рассказал, что сдал технику в комиссионный магазин. Теперь на рецидивиста завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU