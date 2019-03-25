В столкновении с УАЗом под Вольском внедорожник Suzuki потерял колесо

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-25T09:48:50+03:00

Два автомобиля из трех участвовавших в ДТП оказались в кювете

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На трассе Вольск — Черкасское Вольского района 55-летний водитель внедорожника Suzuki Grand Vitara врезался во встречный УАЗ-390945. Авария произошла около 17:20 во время сильного снегопада.

По предварительным данным, водитель иномарки не учел метеорологические условия и превысил скорость. 58-летний мужчина за рулем УАЗа съехал в кювет, получил небольшие травмы и прибывшими медиками был отпущен для амбулаторного лечения.

От удара у Suzuki оторвало колесо, которое отлетело в проезжавший мимо Ford. Эта машина также съехала в кювет.

Виновник аварии из японской иномарки отпущен для лечения на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU