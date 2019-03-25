В саратовской больнице медсестра обокрала сельчанку

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-25T09:41:17+03:00

Деньги она потратила на себя

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Вчера, 24 марта, в полицию Октябрьского района в 14:00 поступило заявление от 47-летней жительницы поселка Сергиевский Саратовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, женщина сказала, что с 07:30 31 марта по 00:27 23 марта неизвестные из кабинета эндокринологии одной из больниц облцентра украли ее банковскую карту. Оттуда пропало 25 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 23-летнюю медсестру этого учреждения. Она призналась, что взяла чужое, и потратила деньги на себя.

На девушку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU