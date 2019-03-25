В Саратове мошенник оставил доверчивого мужчину без денег и колонок
Вчера, 24 марта, полиция Ленинского района раскрыла мошенничество в отношении 35-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 марта потерпевший выставил на сайт объявление о продаже шести концертных колонок. На следующий день ему позвонил покупатель, представился Константином и сказал, что готов купить их.
Сделка должна была состояться 17 марта. В 17:45 мошенник приехал в квартиру на проспекте Строителей и сказал, что уже перевел за колонки 50 тыс. рублей. Продавец поверил покупателю и отдал технику. А потом проверил карту и узнал, что денег ему никто не перечислил.
По подозрению в мошенничестве задержали 37-летнего жителя Калуги, который уже не раз сидел в тюрьме.
Он сказал, что колонки сдал в ломбард, а деньги потратил на себя.
ИСТОЧНИК KP.RU