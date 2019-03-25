2019-03-25T09:28:18+03:00
Общество

Саратовские школьники ушли на каникулы

Они не вернутся за парты до следующей среды
Екатерина Семенова
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В Саратовской области начались школьные каникулы.

Как подтвердили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, отдых начался с сегодняшнего дня, 25 марта.

По рекомендации Минобраза, школьники будут на каникулах до 2 марта включительно. Это касается крупнейших городов области — Саратова, Энгельса и Балакова. Однако в целом дата возвращения школьников за парты остается на усмотрение муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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