В автобусе №18Д в Саратове упал пенсионер
Пострадавшего пришлось госпитализировать
Изменить размер текста:
В Саратове вчера днем, 24 марта, 68-летнего пришлось госпитализировать после падения в автобусе.
- Инцидент произошел в транспорте, движущимся по маршруту №18Д, в 15:40, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Предполагается, что у дома №2/2 по 1-му Тульскому проезду 39-летний водитель допустил падение пассажира. Пострадавшего увезли в больницу.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU