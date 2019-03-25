2019-03-25T09:24:14+03:00
Происшествия

В автобусе №18Д в Саратове упал пенсионер

Пострадавшего пришлось госпитализировать
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера днем, 24 марта, 68-летнего пришлось госпитализировать после падения в автобусе.

- Инцидент произошел в транспорте, движущимся по маршруту №18Д, в 15:40, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Предполагается, что у дома №2/2 по 1-му Тульскому проезду 39-летний водитель допустил падение пассажира. Пострадавшего увезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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