В Саратове полиция задержала юношу за покупку краденого iPhone
Его отправили под подписку о невыезде
Изменить размер текста:
Вчера, 24 марта, полиция Октябрьского района раскрыла дело о покупке краденого телефона.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 декабря 2018 19-летний юноша приобрел в кофейне iPhone 7+. Однако с гаджетом оказалось все не так просто.
Парня задержали, доставили в отдел и завели уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU