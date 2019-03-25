2019-03-25T09:25:58+03:00
Происшествия

В Саратове полиция задержала юношу за покупку краденого iPhone

Его отправили под подписку о невыезде
Дарья Вострикова
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Вчера, 24 марта, полиция Октябрьского района раскрыла дело о покупке краденого телефона.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 декабря 2018 19-летний юноша приобрел в кофейне iPhone 7+. Однако с гаджетом оказалось все не так просто.

Парня задержали, доставили в отдел и завели уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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