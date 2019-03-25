Семь раз судимый мужчина украл у саратовца синий телефон

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-25T09:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 24 марта, полиция Кировского района раскрыла кражу телефона у 25-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявителя 25 февраля с 19:00 до 20:00 он находился в квартире на улице Пугачева. Знакомый мужчины украл у него синий Xiaomi Redmi S2 за10 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, на него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.

Семь раз судимый мужчина во всем признался и отправился ждать окончания расследования под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU