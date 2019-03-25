Семь раз судимый мужчина украл у саратовца синий телефон
Рецидивиста задержали
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Вчера, 24 марта, полиция Кировского района раскрыла кражу телефона у 25-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявителя 25 февраля с 19:00 до 20:00 он находился в квартире на улице Пугачева. Знакомый мужчины украл у него синий Xiaomi Redmi S2 за10 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, на него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.
Семь раз судимый мужчина во всем признался и отправился ждать окончания расследования под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU