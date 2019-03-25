2019-03-25T09:17:24+03:00
Происшествия

Пострадавшему от падения льда с крыши дома на Московской советуют обращаться в суд

Администрация требовала почистить снег на крыше дома №31
Екатерина Семенова
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Администрация Волжского района Саратова советует пострадавшему от падения льда с крыши дома на Московской обратиться в суд.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, домом №31 по Московской управляет ООО УК «Первая Волжская ЖЭК».

- В адрес управляющей данным многоквартирным домом организации направлялись обращения о необходимости принятия мер по своевременной очистке крыш, — отметили в администрации.

Сейчас прилегающая к дому территория огорожена сигнальной лентой и проведены мероприятия по очистке кровли данного дома.

Напомним, лед с крыши дома №31 упал на 47-летнего мужчину 22 марта. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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