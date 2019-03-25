Изменилось расписание автобусов Саратов — Петровск

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-25T09:15:08+03:00

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С 1 апреля 2019 года автобусы №632 Петровск — Саратов и №632-1 Саратов — Петровск будут ходить по новому расписанию.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Уехать из Саратова можно будет каждый день в 6:40, 08:00, 10:00, 11:25, 12:10, 13:20, 13:50, 14:20, 15:30, 16:30, 17:15, 18:10, 19:15. Во все дни недели, кроме воскресенья, будут ходить рейсы в 9:20 и 10:40.

Отправиться в Саратов можно в 07:00, 08:20, 09:20, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:40, 18:20. С понедельника по субботу ходят автобусы в 06:00 и 07:40.

Кроме того, отправиться можно на автобусе №507 Пригородный — Саратов. Он едет из Петровска в 09:30 и 16:30, а обратно в 12:40 и 18:40. Рейсы ходят каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU