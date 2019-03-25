2019-03-25T09:06:43+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружили подозрительные яблоки и картофель

Их везли без документов
Дарья Вострикова
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На 381 км трассы СызраньВолгоград, проходящей в Красноармейском районе, сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области вместе с дорожной инспекцией остановили грузовик, в котором везли овощи и фрукты с нарушениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии перевозили в Барнаул, а 20 тонн картофеля из Челябинской области в Краснодарский край.

Груз везли без фитосанитарной документации, что является нарушением закона «О карантине растений».

На собственников овощей и фруктов составили два протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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