В Саратовской области обнаружили подозрительные яблоки и картофель
Их везли без документов
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На 381 км трассы Сызрань — Волгоград, проходящей в Красноармейском районе, сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области вместе с дорожной инспекцией остановили грузовик, в котором везли овощи и фрукты с нарушениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии перевозили в Барнаул, а 20 тонн картофеля из Челябинской области в Краснодарский край.
Груз везли без фитосанитарной документации, что является нарушением закона «О карантине растений».
На собственников овощей и фруктов составили два протокола.
ИСТОЧНИК KP.RU