Саратовец ударил друга ножом в грудь из-за двух распущенных дам

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-25T08:47:10+03:00

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В Заводском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. В преступлении обвиняют 29-летнего жителя Саратовского района.

- Правоохранители считают, что мужчина снимал квартиру на Брянской улице. В ночь с 3 на 4 января 2019 года к нему в гости пришли 22-летний товарищ и две девушки. Компания начала пить. Во время застолья гостьи начали хамить и вести себя распущенно, а также громко разговаривать, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Хозяину жилища это не понравилось и он упрекнул дам в этом. Тогда гости решили уехать. Приятель обвиняемого вывел девушек в подъезд, а сам вернулся в квартиру, чтобы успокоить товарища. Тогда тот взял нож и ударил потерпевшего слева в грудь.

Спутницы вызвали раненому «скорую», которая госпитализировала его. В полицию о случившемся сообщили сами врачи. Злоумышленник не стал отпираться и написал явку с повинной.

Следствие завершило расследование и направило дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU