В Саратовской области ищут девушку из Новокузнецка
Она пропала в Международный женский день
.
Изменить размер текста:
В Саратовской области ищут пропавшую Алиеву Айсел Наби Кызы из Новокузнецка.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 24-летнюю девушку разыскивают с 8 марта. Известно, что она ушла из дома и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза.
Она была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и черные ботинки.
С собой у жительницы Новокузнецка был серый рюкзак.
ИСТОЧНИК KP.RU