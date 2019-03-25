В Саратовской области ищут девушку из Новокузнецка

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-25T08:34:51+03:00

Она пропала в Международный женский день

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В Саратовской области ищут пропавшую Алиеву Айсел Наби Кызы из Новокузнецка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 24-летнюю девушку разыскивают с 8 марта. Известно, что она ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза.

Она была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и черные ботинки.

С собой у жительницы Новокузнецка был серый рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU