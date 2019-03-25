Отключена вода в центре Саратова, поселках Завокзальный и Солнечный
Ведутся работы на насосных станциях
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В Саратове утром 25 марта была отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях и насосных станциях.
Ориентировочно до полуночи не будет воды на улицах Разина, Зарубина, Железнодорожная, Большая Горная, Рабочая, а также в 1 и 2-м Магнитных проездах.
До десяти вечера отключена вода в поселке Завокзальный, на улицах Гусельская, Черниговская, Клещевская, Авиационная, Овражная и других улицах поселка Солнечный.
ИСТОЧНИК KP.RU