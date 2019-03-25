2019-03-25T08:32:55+03:00
Недвижимость

Отключена вода в центре Саратова, поселках Завокзальный и Солнечный

Ведутся работы на насосных станциях
Екатерина Семенова
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В Саратове утром 25 марта была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях и насосных станциях.

Ориентировочно до полуночи не будет воды на улицах Разина, Зарубина, Железнодорожная, Большая Горная, Рабочая, а также в 1 и 2-м Магнитных проездах.

До десяти вечера отключена вода в поселке Завокзальный, на улицах Гусельская, Черниговская, Клещевская, Авиационная, Овражная и других улицах поселка Солнечный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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