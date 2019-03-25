Сельчанин из Питерки не смог откупиться за езду без страховки

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-25T08:25:19+03:00

Он не хотел привлекаться к административной ответственности

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В Новоузенском районе 30-летний житель села Питерка подозревается в подкупе должностного лица.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 1 марта 2019 года вечером экипаж ДПС остановил мужчину, у которого не было страхового полиса. Водитель не хотел, чтобы его привлекали к ответственности и попытался решить вопрос за 500 рублей.

Однако страж порядка деньги не взял и сообщил о ситуации в дежурную часть.

Теперь на нерадивого водителя завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU