Тепин подтвердил, что с очистными сооружениями в аэропорту «Гагарин» не все чисто

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-25T08:08:11+03:00

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Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин разъяснил «КП-Саратов» ситуацию с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве аэропорта «Гагарин» под Сабуровкой.

- При своде годовой отчетности проходили камеральные проверки подведомственных предприятий, и выяснилось расхождение в финансовых документах. По этому поводу мы написали обращение в правоохранительные органы, на основании этого были проведены проверки и возбуждено уголовное дело, — повторил Тепин тезисы ранее распространенного комментария Минстроя.

Министр признал, что речь идет именно об оборудовании для очистки стоков в аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой, и заметил, что пока никто не может подтвердить, что все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию.

Напомним, ГУ МВД по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту оплаты 42 млн рублей за поставку оборудования для биологической очистки сточных вод на крупном строящемся объекте в регионе. При этом, как оказалось, оснащение поставлено не было.

- Он в эксплуатации не находится, сейчас именно в этом и есть разговор — частично какое-то оборудование есть, частично нет, никто не может подтвердить то, что все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию. Вот вся эта информация должна вскрыться в рамках расследования. Речь идет не о водоочистном оборудовании, а о канализационно-очистных сооружениях в аэропорту, которые должны были быть поставлены и смонтированы еще в прошлом году. На сегодняшний день мы этого не видим, т. е. комплексного объекта нет. В связи с этим мы в правоохранительные органы и обращались, и сейчас ведется расследование, — рассказал «КП-Саратов» министр Тепин.

В СМИ называлось имя фигуранта возбужденного уголовного дела — Олега Гейна, директора Управления капитального строительства Саратовской области, подведомственного Минстрою.

- У меня на руках нет постановления, кто там фигурант. А оно у меня должно появиться обязательно, потому что мне придется предпринимать определенные меры в этом отношении, — пообещал Дмитрий Тепин.

Напомним, осмотревший недавно региональную часть строительства аэропорта губернатор Радаев потребовал закончить все работы на системе водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса до конца апреля.

Начало полетов из аэропорта «Гагарин» ранее было перенесено на сентябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU