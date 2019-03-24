В Саратове неадекватная пенсионерка упала с пятого этажа
В Саратове с пятого этажа упала женщина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось на улице Усть-Курдюмская, в доме ЖСК «Изумрудный».
71-летняя женщина упала из окна квартиры на пятом этаже. Она свалилась на пристройку нежилого помещения.
Фото Саратовской областной службы спасения
Для оказания помощи спасатели областной и городской служб спасения поднялись на пристройку. Врач-реаниматолог облспаса оказал ей первую помощь, а потом женщину спустили вниз и госпитализировали силами бригады Центра медицины катастроф в тяжелом состоянии.
Фото Саратовской областной службы спасения
По предварительной версии, женщина могла быть неадекватна и упала, когда ее сын отлучился в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU