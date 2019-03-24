В Саратове неадекватная пенсионерка упала с пятого этажа

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-24T18:37:35+03:00

Она свалилась на пристройку

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В Саратове с пятого этажа упала женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось на улице Усть-Курдюмская, в доме ЖСК «Изумрудный».

71-летняя женщина упала из окна квартиры на пятом этаже. Она свалилась на пристройку нежилого помещения.

Фото Саратовской областной службы спасения

Для оказания помощи спасатели областной и городской служб спасения поднялись на пристройку. Врач-реаниматолог облспаса оказал ей первую помощь, а потом женщину спустили вниз и госпитализировали силами бригады Центра медицины катастроф в тяжелом состоянии.

Фото Саратовской областной службы спасения

По предварительной версии, женщина могла быть неадекватна и упала, когда ее сын отлучился в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU