В понедельник в Саратове продолжится снегопад

СЕГОДНЯ 05:58 2019-03-25T07:34:36+03:00

Будет туманно и ветрено

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В понедельник в Саратове и по области ожидается пасмурная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, утром снегопад продолжится, перемежаясь с дождем. Осадки сохранятся и днем.

Утром будет туманно с видимостью 500 и менее м.

Ожидается налипание мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, а при порывах до 15 м/с.

Столбик термометра покажет 0…+5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU