В понедельник в Саратове продолжится снегопад
Будет туманно и ветрено
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В понедельник в Саратове и по области ожидается пасмурная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, утром снегопад продолжится, перемежаясь с дождем. Осадки сохранятся и днем.
Утром будет туманно с видимостью 500 и менее м.
Ожидается налипание мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, а при порывах до 15 м/с.
Столбик термометра покажет 0…+5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU