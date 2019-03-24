В Саратове погода ухудшится еще сильнее
К снегопаду добавятся порывистый ветер и туман
В Саратове ожидается ненастная погодаФото: Екатерина Семенова
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Саратовцев предупреждают о плохой погоде.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, ночью в воскресенье и завтра утром сохранится туман. Видимость составит 500 и менее метров.
Также 25 марта в Саратове ожидается усиление северо-западного ветра. При порывах его скорость достигнет 15 метров в секунду.
При этом до ночи сохранится мокрый снег.
ИСТОЧНИК KP.RU