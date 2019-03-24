2019-03-24T17:46:19+03:00
Общество

В Саратове погода ухудшится еще сильнее

К снегопаду добавятся порывистый ветер и туман
Екатерина Семенова
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В Саратове ожидается ненастная погодаВ Саратове ожидается ненастная погодаФото: Екатерина Семенова
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Саратовцев предупреждают о плохой погоде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, ночью в воскресенье и завтра утром сохранится туман. Видимость составит 500 и менее метров.

Также 25 марта в Саратове ожидается усиление северо-западного ветра. При порывах его скорость достигнет 15 метров в секунду.

При этом до ночи сохранится мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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