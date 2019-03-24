«Протон-Саратов» проиграл все матчи сезона
Саратовская команда заняла последнее место в турнирной таблице
Изменить размер текста:
Состоялась последняя игра предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу. Команда «Протон-Саратов» встретилась с «Минчанкой».
В составе саратовской команды были заявлены: Эрич, Ануфриенко, Подскальная, Лаврова, Костючик, Меньщикова, Шаидуллина, Маркова, Джиоева, Петрунига, Гончарова, Чернова. Главный тренер — Сергей Юркин.
«Протон-Саратов» и на этот раз уступил соперницам. Игра продолжалась пять партий и завершилась со счетом 2:3 (26:24, 21:25, 19:25, 25:18, 13:15).
Таким образом, за весь сезон саратовская команда проиграла все матчи, заняв последнее место в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU