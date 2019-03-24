Под Вольском «Нива» столкнулась с грузовиком
Пострадали три человека
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Под Вольском в Саратовской области произошло очередное ДТП с участием грузовика.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 185-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, около села Ключи.
Там столкнулись автомобиль «Нива» и фура. Пострадали три человека из легкового авто.
Один из пострадавших оказался зажат в салоне, для помощи областным спасателям пришлось деблокировать его.
ИСТОЧНИК KP.RU