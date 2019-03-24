2019-03-24T14:22:31+03:00
Происшествия

Под Вольском «Нива» столкнулась с грузовиком

Пострадали три человека
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Под Вольском в Саратовской области произошло очередное ДТП с участием грузовика.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 185-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, около села Ключи.

Там столкнулись автомобиль «Нива» и фура. Пострадали три человека из легкового авто.

Один из пострадавших оказался зажат в салоне, для помощи областным спасателям пришлось деблокировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургский бизнесмен пытался отсудить у саратовской фирмы 1 млн рублей за детскую игру
На митинге КПРФ в Саратове поддержали голодающих против закрытия поликлиники
Отключена вода на Магнитных проездах Саратова
В Саратове перевернулась фура с грузом
В Саратове пятиэтажка разрушается на глазах жильцов
Отключена вода в Заводском и Ленинском районах
Число пострадавших в аварии в Вольске выросло до четырех человек
В Вольске автобус столкнулся с «шестеркой». Погиб человек
Жителей Саратовской области ожидает очень ветреное воскресенье
На саратовской трассе Lexus столкнулся с фурой Scania
Под Саратовом в разорванной грузовиком легковушке погибли два человека
Анатолий Ципящук: Деструктив несогласных поражает
В Саратове нашли живым пропавшего подростка
В Саратовской области впервые проходит зимний чемпионат по пляжному теннису
Вышел репортаж о конференции реготделения «Единой России»
Саратовский «Сокол» уступил «Крыльям Советов»
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
В конце марта Саратов опять засыпало снегом
В Саратове ищут юношу с черными глазами
Саратовских чиновников могут обязать писать сочинения о благодарности малому бизнесу
В Аркадакском районе мужчина украл стиральную машину и тазик с деньгами
В саратовском реготделении ОНФ сменились сопредседатели
В Саратове проходит конференция ОНФ
В Саратове из горящего дома эвакуировали мужчину
В Балаковском районе семь раз судимый рецидивист обманул девушку
Без воды остались жители шести домов в Заводском районе
В Саратове безработная женщина ночью украла из квартиры телефон