Под Вольском «Нива» столкнулась с грузовиком

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-24T14:22:31+03:00

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Под Вольском в Саратовской области произошло очередное ДТП с участием грузовика.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 185-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, около села Ключи.

Там столкнулись автомобиль «Нива» и фура. Пострадали три человека из легкового авто.

Один из пострадавших оказался зажат в салоне, для помощи областным спасателям пришлось деблокировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU