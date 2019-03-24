2019-03-24T12:57:52+03:00
Общество

Петербургский бизнесмен пытался отсудить у саратовской фирмы 1 млн рублей за детскую игру

Суд встал на сторону «Задиры-плюс»
Екатерина Семенова
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Индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга Сергей Пархоменко предъявил иск к саратовской фирме ООО «Задира-плюс» на 1 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда области, он потребовал изъять и уничтожить детские развивающие настольные игры «Быстро Читай-ка» и взыскать ущерб за нарушение авторских прав.

Истец заявил, что является правообладателем на развивающие игры, что подтверждается договором между ним и автором К. Алекяном от 2015 года. При этом в феврале 2018 года Пархоменко увидел на сайте «Задиры-плюс» товары с похожим оформлением.

В свою очередь фирма «Задира-плюс» уверяет, что продает игры, которые являются ее собственной разработкой. Их разработал автор И. Бородей, который передал права в феврале 2016 года.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о практически идентичных картинках на упаковках, а также принципах игры «Быстро Читай-ка» являются несостоятельными. В иске было отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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