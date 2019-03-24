На митинге КПРФ в Саратове поддержали голодающих против закрытия поликлиники
23 марта саратовские коммунисты провели митинг в рамках Всероссийской акции протеста.
Как сообщили «КП-Саратов» в реготделении КПРФ, митингующие собрались у Крытого рынка.
В числе лозунгов на плакатах, которые держали протестующие, значились: «Пенсионная и мусорная реформы — лицо власти», «Нет росту цен, тарифов и мусорных куч», «Исаев! Мусор сам не растает!», «Минздраву не нужны дети?», «Против «оптимизации» здравоохранения!». Напомним, против закрытия инфекционной больницы №6 и предполагаемого закрытия поликлиники №10 Саратова проходит голодовка.
Фото саратовского реготделения КПРФ
Одним из пунктов резолюции, которая была принята на митинге, стало прекращение оптимизации здравоохранения, отказ от сокращения числа медучреждений, восстановление работы закрытых больниц и поликлиник и т. д.
ИСТОЧНИК KP.RU