2019-03-24T13:04:16+03:00
Общество

На митинге КПРФ в Саратове поддержали голодающих против закрытия поликлиники

Коммунисты потребовали восстановить работу закрытых больниц и поликлиник
Екатерина Семенова
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Фото саратовского реготделения КПРФФото саратовского реготделения КПРФ
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23 марта саратовские коммунисты провели митинг в рамках Всероссийской акции протеста.

Как сообщили «КП-Саратов» в реготделении КПРФ, митингующие собрались у Крытого рынка.

В числе лозунгов на плакатах, которые держали протестующие, значились: «Пенсионная и мусорная реформы — лицо власти», «Нет росту цен, тарифов и мусорных куч», «Исаев! Мусор сам не растает!», «Минздраву не нужны дети?», «Против «оптимизации» здравоохранения!». Напомним, против закрытия инфекционной больницы №6 и предполагаемого закрытия поликлиники №10 Саратова проходит голодовка.

Фото саратовского реготделения КПРФ

Фото саратовского реготделения КПРФ

Одним из пунктов резолюции, которая была принята на митинге, стало прекращение оптимизации здравоохранения, отказ от сокращения числа медучреждений, восстановление работы закрытых больниц и поликлиник и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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